日本テレビは２８日、朝の情報番組「ＤａｙＤａｙ．」にメイプル超合金のカズレーザーが月曜メンバーとして加入すると発表した。３０日放送から出演する。カズレーザーは２７日までフジテレビ系「サン！シャイン」にスペシャルコメンテーターとして出演していたが、２７日に「サン！シャイン」が終了。最後のあいさつで「私も結構長い間フジテレビの朝、出させて頂いたんですけど、来週からしばらく早起きしなくなる生活が。深