◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）【田淵幸一視点】まるで表情を変えなかった巨人・竹丸は新人らしからぬ落ち着き、そして度胸の良さだった。初回2死一塁。打席に昨季の2冠王・佐藤輝を迎え、5球全て140キロ台後半の直球で勝負を挑んだ。特にカウント2―1からは捕手の岸田が2球続けて内角に構えた。結果は空振り、そして詰まった左飛。このアウトで左腕は流れをつかんだと言っていい。強打者を抑え込む