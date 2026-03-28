お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。3月24日は最終回。リスナーからのメールを紹介しながら、改めて「タイミー」というサービスについて語り合う場面もあった。 リスナーから「この番組をきっかけにタイミーに興味を持ち、勤務先に副業申請をして齢46歳にしてタイミーを始めた」