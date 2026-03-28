オリオールズのＳ・バズ投手（２６）が５年総額６８００万ドル（約１０９億円）で来季以降の延長契約で最終調整していると、２７日（日本時間２８日）米各メディアが伝えた。直球とナックルカーブが武器の右腕バズは昨季、レイズで初の規定投球回入りし１０勝１２敗、防御率４・８７を残した。オリオールズは高く評価して４人の若手との交換で獲得。オープン戦では３試合に投げ防御率２・６１と安定し先発３番手として現地２９