【メキシコ】 ＊雇用統計（2月）21:00 結果2.59% 予想2.5%前回2.7%（失業率) ＊貿易収支（2月）21:00 結果-4.628億ドル 予想12.062億ドル前回-64.811億ドル 【米国】 ＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）23:00 結果53.3 予想54.0前回55.5（ミシガン大学消費者信頼感指数) ・1年先のインフレ期待 結果3.8% 予想3.6%前回3.4% ・5-10年先のインフレ期待 結果