篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。3月22日（日）に放送した第9話では、道を踏み外し、悪女へと変貌した冬木こずえ（篠原涼子）が、ついに日下怜治（ジェシー）を脱獄させる計画を実行。物語が結末に向けて走り出した。最終回の放送を前に、舞台となった氷川拘置所に収容されていた未決拘禁