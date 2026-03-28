MCを岡田准一が務める、日本テレビの新感覚クイズバトル番組『THE FLOOR』。いよいよ本日3月28日（土）よる7時〜9時54分放送！総勢32人の豪華芸能人が賞金1000万円を目指して陣地を奪い合う、究極の陣取りサバイバル！1対1の戦い“デュエル”に勝てば相手の陣地を獲得。陣地を増やし、フロアを天下統一できるか!? ベテラン俳優から人気アイドル、芸人、アスリートまで、各界の精鋭たちが繰り広げる、手に汗握る真剣勝負。最後まで