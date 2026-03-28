ニューヨーク証券取引所のトレーダー＝27日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅続落し、前日比793.47ドル安の4万5166.64ドルで取引を終えた。米イスラエルとイランの交戦が長期化することへの警戒感が広がり、売り注文が膨らんだ。前日終値からの下げ幅は一時900ドルに迫った。トランプ米大統領は前日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の再開を求め、警告していた
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