ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）に本拠ロジャース・センターで行われるアスレチックスとの開幕戦に「7番・三塁」で先発出場する。試合前日にはフリー打撃や守備練習で最終調整。「奇麗な球場だし大きい。凄く楽しみ」とメジャーデビューとなる一戦を心待ちにした。ジョン・シュナイダー監督は「とにかく自分のプレーをして、自分らしくいてほしい」と期待した。対するアスレチックスの先発はメ