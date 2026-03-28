日本代表ＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が、森保一監督から英国遠征におけるチームキャプテンに指名された。ＭＦ遠藤航（リバプール）が負傷で招集外となっている中で任された大役。国際親善試合スコットランド戦を翌日に控えた２７日の練習後、取材に応じた堂安は「責任感とか誇り、名誉みたいなものはもちろん、過去の日本代表の先輩たちを見ていくと、さらに緊張感がついてくるけど、やることは変わらないと思う」と