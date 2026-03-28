最近、SNSを中心に注目を集めている長身女性たち。その圧倒的なスタイルに、驚きや憧れの声が数多く寄せられている。今回は、コスプレイヤーやモデル、ラウンドガールとしても活躍する彼女たちの“スタイル抜群”なSNSショットを紹介。写真と併せて見ていこう！【写真】話題の182cmコスプレイヤーも！「頭身スゴすぎ」“高身長美女”たち（15枚）■米倉みゆコスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメン