福山雅治による書き下ろしの新曲が、町田啓太主演で4月11日にスタートするドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の主題歌に決定した。『写真』三遊亭好楽、昔遊びの名人役で『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだして