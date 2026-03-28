元プロ野球投手で読売ジャイアンツなどで活躍した野球解説者の上原浩治が26日にInstagramを更新し、大リーグ時代にはお互いライバル球団でしのぎを削ったMLBレジェンドとの2ショットを公開した。【写真】上原浩治、「生年月日が一緒！」元同僚スターと2ショットかつてはボストン・レッドソックスのセットアッパーとしても活躍した上原。この日は「ヤンキースだと犬猿の仲って感じですが…」「この人だけは特別だと思います！