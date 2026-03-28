子どもの得意なことを見つけると、どんどん伸ばしてあげたくなる親御さんも多いのではないでしょうか。筆者の知人A子さんの場合、小学3年生の息子さんは計算が得意、ということに気付き、家庭学習では計算ドリルに積極的に取り組むようにしていました。「このスキルを伸ばしてあげたい！」そう思っていたA子さんでしたが、ある日、学校から帰宅した息子さんの様子を見て、考え直したことがありました──。 計算が得意な息子