麻雀のプロリーグ「Mリーグ」が27日に行われ、TEAM RAIDEN／雷電が運命の最終2戦に臨み、1戦目に黒沢咲（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）がトップを獲得。2戦目も本田朋広（連盟）が3着でまとめ、渋谷ABEMASをかわして6位に滑り込み、セミファイナル進出を決めた。【写真】雷電のお疲れ会を“球界No1のピッチャー”が開くファンびっくり前日、最終戦を消化したABEMASにわずか0.5ポイント差ながら6位のボーダーを譲り渡した雷電