F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。フリー走行1・2回目が実施された初日、サーキットには金曜日にもかかわらず数多くのF1ファンが集結した。創造力豊かな仮装を披露した日本のファンに、F1公式SNSも熱視線。海外から「スズカ大好き」「日本のファンを愛さずにはいられない」と称賛が相次いでいる。客席に視線を奪う存在がいた。タイヤを模した被り物が頭