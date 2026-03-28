圧倒的な知識量を持つ、超解説芸人、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが、新たに「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）の月曜メンバー（コメンテーター）に就任することが２８日、わかった。週の始まる月曜日に、気になるニュースをカズレーザーならではの切り口で分かりやすくズバッとひもとく。さらに、３０日の放送では、ＭＣのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太×カズレーザーによる、同番