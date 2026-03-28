◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１１時１０分開始予定）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季初アーチに期待がかかる。１６２試合あるレギュラーシーズンの開幕戦だった前日２６日（同２７日）には、初回先頭の１