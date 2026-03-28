男子ゴルフの元世界ランキング１位のタイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が２７日（日本時間２８日）、米フロリダ州で交通事故に巻き込まれ、飲酒運転の疑いで逮捕された。同州マーティン郡警察が記者会見で発表したと米メディアが報じた。ウッズは、米テレビ局ＡＢＣによると自宅から北へ約４マイル（約６・４キロ）離れた２８１ビーチ・ロード付近で横転事故を起こした。マーティン郡警察によるとウッズがトレーラーをけん引す