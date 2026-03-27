寒い季節は洗車の回数が減りやすい一方で、ボディの保護やツヤ出しを手軽に済ませたいというニーズが高まりやすい。そんな時期に注目したいのが、拭くだけで施工できる簡易コート剤だ。 今回は、2026年1月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているコート剤TOP10を紹介する。※本記事は2026年1月の販売データをもとに作成している。 売れ筋 コート剤