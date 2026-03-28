『チェイン・リアクションズ』は『悪魔のいけにえ』（74年）という映画とそれが個々人にもたらした衝撃について、5人が語る姿を収めたドキュメンタリーであり、インタビュー集である。登場するのはコメディアンで俳優のパットン・オズワルト、映画監督の三池崇史、映画評論家アレクサンドラ・ヘラー゠ニコラス、作家のスティーヴン・キング、そして映画監督のカリン・クサマ。【画像】映画『チェイン・リアクションズ』の場