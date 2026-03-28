中野京子『中野京子と読み解くカラヴァッジョと惨劇のローマ』大阪・関西万博で『キリスト埋葬』が展示され、日本でも注目度が急上昇中の画家、カラヴァッジョ。斬新な明暗法を用いた写実的な作品で一世を風靡し、ルーベンス、レンブラント、フェルメールら後の巨匠たちにも多大な影響を与えた天才画家は、血の気の多さから殺人に手を染め「呪われた画家」とも呼ばれていた――【画像】“強烈な性的恍惚”を呼び起こす伝説の絵