〈「こんな幻に打たれて死にたい」「壮麗なまでの美」…“強烈な性的恍惚”を呼び起こす伝説の絵画はいかにして生まれたか《万博で注目度急上昇中の天才画家》〉から続く中野京子『中野京子と読み解くカラヴァッジョと惨劇のローマ』大阪・関西万博で『キリスト埋葬』が展示され、日本でも注目度が急上昇中の画家、カラヴァッジョ。斬新な明暗法を用いた写実的な作品で一世を風靡し、ルーベンス、レンブラント、フェルメールら