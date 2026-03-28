Amazonの「音楽一般の本」部門ベストセラー1位に輝き、発売前に3刷になるなど、話題沸騰中の本『幸せな結末 大滝詠一ができるまで』。この本の著者である音楽評論家の萩原健太さんと、アルバム『Ring-a-Bell』（大滝詠一プロデュース）の30周年記念盤が好評発売中の渡辺満里奈さんが、大滝さんと過ごした思い出について語り合いました。POPの頂点を極めた大滝詠一さんの知られざる素顔とは？【画像】萩原健太さんと渡辺満里奈さ