昭和43年の父の日の午後、満員電車の網棚に置かれた荷物が突然爆発――。横須賀線爆破事件は、1人の命を奪い、車内を惨状に変えた無差別テロだった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）生後2カ月の娘を残して亡くなった父親。なぜ、このような犯行は起きたのか。高度経済成長のただ中で起きた未曽有の事件を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真は