ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が第98回アカデミー賞の作品賞に輝いた。12部門13ノミネートを果たし、作品賞のほか監督賞、助演男優賞、脚色賞、キャスティング賞、編集賞も受賞して最多6冠に輝いた本作について、映画好きとして長年交流のある二人が語り尽くす！「文學界」2025年12月号に掲載された対談を全文公開します。（全2回の1回目／後編を読む）【画像】24歳差！レオナル