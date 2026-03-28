福島第一原発の事故から15年。今も様々な生き物に残る放射能の影響についてです。山のキノコ、川や海の魚たちの放射線量はどうなっているのでしょうか。研究チームに密着取材しました。【写真を見る】原発事故15年 キノコ、ヤマメ、アユ、ヒラメ…放射能の生き物への影響は原発事故帰れぬままの故郷福島県浪江町。原発事故で大量の放射性物質が降り注いだ。今も町の面積の78％が人の住むことができない、帰還困難区域となったま