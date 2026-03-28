【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅続伸した。米国とイランの停戦交渉に懐疑的な見方が広がり、戦闘が長期化することへの警戒感から、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しは前日比5.16ドル高の1バレル＝99.64ドルで取引を終えた。終値として2022年7月以来、約3年8カ月ぶりの高値を付けた。その後の夕方までの取引では、100ドルの大台に乗せる場面もあった。ロイター通信に