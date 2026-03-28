【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２７日、プラハで女子フリーが行われ、今大会を最後に現役を退く坂本花織（２５）（シスメックス）が今季世界最高の１５８・９７点でショートプログラム（ＳＰ）に続いて１位となり、自己ベストを更新する合計２３８・２８点で、日本勢最多となる４度目の優勝を飾った。２月のミラノ・コルティナ五輪で団体、個人ともに銀メダルを獲得した坂本は、冬季五輪に３大会連続出場