〈「見た目はもうめっちゃおっさんに…」「ずっと役に立たない」51歳になったレオナルド・ディカプリオが見せた“意外”な父親の姿とは？《アカデミー賞受賞》〉から続くポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が第98回アカデミー賞の作品賞に輝いた。アカデミー賞助演男優賞を受賞したショーン・ペンの魅力、暴力の描かれ方や、カーチェイスの新しさなど。「文學界」2025年12月号に掲載され