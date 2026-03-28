お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）の月曜日メンバーに加入し、コメンテーターを務めることが28日、発表された。初回出演は、3月30日となる。【番組カット】初回搭乗日には…山里亮太とロケするカズレーザー同番組は、武田真一と山里亮太（南海キャンディーズ）がMCを務め、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと