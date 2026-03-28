国連は27日、中東情勢を受け食糧危機の恐れがあるとして、ホルムズ海峡における肥料などの貿易の円滑化に向けた専門チームを設置したと発表しました。国連事務総長の報道官は27日、中東情勢を受けたホルムズ海峡の貿易の混乱で「今後数か月にわたり人道支援のニーズや農業生産に影響を及ぼす恐れがある」と指摘しました。その上で、肥料などの貿易の円滑化に向けた新しい仕組みを構築するための専門チームを設置したと発表しました