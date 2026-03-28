「トマホーク」発射能力を獲得した「ちょうかい」艦上で式典海上自衛隊は2026年3月27日、アメリカに派遣中の護衛艦「ちょうかい」が、巡航ミサイル「トマホーク」の発射能力を獲得したと発表。同艦で開催された式典の様子を公式Xで公開しました。今年夏頃までに、実射試験を通じて乗員の練度を含め、実際の任務に従事できることを確認するとしています。【画像】歴史的瞬間！これが「ちょうかい」がトマホーク発射能力を獲得した