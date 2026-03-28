地面からの衝撃を前に進む力へ変える厚みのあるゆりかご状のミッドソール、足のねじれやブレを抑制する3Dプレート、高いグリップ力でしっかり地面を捉えるアウトソールと、着地のエネルギーをロスなく推進力に変えて安定感のある走りや歩行をサポートする、ザ・ノース・フェイスが開発した多層構造のソールユニット“VECTIV（ベクティブ）”。元はロングディスタンスのトレイルランニング向けに開発され、現在はロードランニングに