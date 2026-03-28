本日27日、マイナポータルでの基本情報の自動変更（住所変更ワンストップサービス等）の手続きを、iPhoneのマイナンバーカードで行えるようになった。 これにより、マイナポータルの運転免許に関するすべてのサービスを、iPhoneのマイナンバーカードのみで利用可能となる。 住所変更ワンストップサービス等とは、市区町村に住所等の変更を届出すると、免許