やる気が起きない、毎日が楽しくない。ToDoをこなしているだけで、1日、1週間、1カ月があっという間に過ぎてしまう。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうに人生を立ち止まりたくなった人におすすめなのが、書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書の発売を記念して、Xフォロワー20万人超えのインフルエンサーで現役会社員のわびさんに「ポジティブになれる習慣」をテー