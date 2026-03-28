27日、Apple 表参道で、アップル（Apple）の創立50周年を記念するイベント「パフォーマンス：Mori Calliope - 創造性とテクノロジーの祝典」が開催された。一般の来場者も参加して盛大に行われた。 イベントが始まると、ステージ上の巨大ディスプレイには、hololive English -Myth-（ホロライブプロダクション傘下の英語圏向けグループ）に所属するVirtual ArtistのMori Calliopeが登場。1曲目と