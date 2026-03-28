リザーブドライバーとしてチームに帯同し、開発などに携わっている角田(C)Getty Imagesなぜ「最高のシーズン」を捨てて、レッドブルに？試練の2025年を終え、角田裕毅は今季からキャリアではじめて「リザーブドライバー」というポジションにいる。過去5年、F1という檜舞台に身を置いてきた25歳にとって、その現状は悔しさも募り、到底満足できるものではないだろう。【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返っ