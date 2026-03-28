メジャーでの成功に燃える佐々木。その現状は芳しくない(C)Getty Imagesいったいどうしてしまったのか。“開幕”を前に佐々木朗希（ドジャース）への不安が渦巻いている。メジャー2年目を迎えた佐々木の現状はどうにも芳しくない。すでに開幕4戦目となるガーディアンズ戦での先発が確約されているが、現地時間3月23日に行われた本拠地でのエンゼルスとのオープン戦では、計2回（66球）を投げ、被安打0ながら、8四死球、5失点。