池山ヤクルトが接戦を制し、開幕戦勝利を手にした(C)産経新聞社ヤクルトは3月27日、敵地・横浜スタジアムでの開幕戦に3−2で勝利した。接戦を制し、池山隆寛監督は1軍の指揮官として初勝利を手にした。【動画】池山監督へ初勝利を届ける！伊藤琉偉が逆転2ランを放つシーンをチェック開幕投手を託した吉村貢司郎が初回にいきなり1番の牧秀悟に先頭打者アーチを浴びたが、その後は150キロ台の直球と、カットボール、フォークなど