島根県在住の10男性・AKIさんはその日、県外の大学の入学試験を受けようとしていた。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちそのために都会の駅を利用したのだが、地元とは勝手の違う構造に困ってしまって......。＜AKIさんからのおたより＞滑り止めの大学を受験しに行ったときのことです。大学と同じ県に祖父母の家があり、そこで泊まらせてもらい、大学までは電車で行く予定でした。前日の夜は祖父母とどこで降りてどの