◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-1 阪神(27日、東京ドーム)竹丸和幸投手がプロ初勝利をマークし、喜びの言葉をあげました。巨人64年ぶりの新人開幕投手を任された竹丸投手。6回79球を投げ、3安打、5奪三振、2四球、1失点で堂々のプロ初勝利をあげました。昨季のリーグ王者、阪神の強力打線を相手に直球やスライダー、チェンジアップを武器に3安打に抑えた竹丸投手。大役を終えヒーローに呼ばれると「最初は緊張したんですけど、無事勝