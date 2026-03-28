「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）プロ野球は２７日、セ・パ両リーグの公式戦が開幕した。２年連続の本拠地開幕となった広島は中日に劇的なサヨナラ勝利を収めた。ドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝がサヨナラ打を放ち、同１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が土壇場の九回に同点の２点適時二塁打。新人コンビがチーム４年ぶりの開幕戦勝利に大きく貢献した。水が舞って、ナインが飛びはねていた