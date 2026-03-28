今国会での実現を目指し、皇室典範の改正が検討されている。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「有力な案として挙がっているのは、『旧宮家養子案』と『女性宮家の創設』だが、愛子内親王のためにも、女性宮家について早急に議論をまとめる必要がある」という――。写真＝AFP／時事通信フォト2026年1月2日、皇居で行われた新年一般参賀に、愛子内親王（右）と信子内親王がお出ましになり、楽し気に言葉を交わしていた - 写真＝AFP／時