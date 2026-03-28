成長を続ける中国のエンタメ市場スマホでニュースサイトなどを開いているときに、パズルゲームのようなアプリの広告に苛ついたことはないだろうか。実は、これらのほとんどが中国製ゲームをプレイさせるための「誘導装置」だ。そして、知らずのうちに日本の若者たちは没頭している。「エンタメ業界において、日本は厳しい状態に置かれています。すでに音楽やドラマで韓国に遅れを取っていますが、ゲームの領域では中国に完全に負け