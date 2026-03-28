突然ですが、「デマ」の正式名称知っていますか？意外と知られていない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「デマゴギー」でした！デマとは、「デマゴギー」を略した言葉です。現在の日本語では、事実ではないうわさや、根拠のない誤った情報を指す言葉として広く使われています。例えば、災害時や事件の直後にSNSなどで広がる「○○が危険らしい」「○○が無料で配られている」といった未確認情報が、典型的なデマの例