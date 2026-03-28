下味冷凍調味料｢メインディップ｣か、2026年3月2日(月)に発売になりました。ソースが入っているので、直接お肉を入れると下味がつくだけでなくそのまま冷凍庫にストックできます。使いたいときに解凍し、野菜と一緒にフライパンで調理すれば簡単にメインディッシュが完成するのて、時短レシピにピッタリです。実際に作ってみたので、紹介します。 お肉をいれて冷凍するだけ｢メインディップ｣ ｢メインディップ｣は専用パウチ