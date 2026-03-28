フランスで27日、G7外相会合が閉幕しました。緊迫するイラン情勢を協議し、ホルムズ海峡の自由な通航の再開を強く求める共同声明を発表しました。フランスのパリ近郊で、27日に開かれたG7＝主要7か国・外相会合は、イラン情勢についての共同声明で、中東地域での民間人やインフラ施設への攻撃を直ちに停止するよう求めました。また、世界経済への打撃を緩和するため、ホルムズ海峡の安全かつ自由な通航の回復を呼びかけました。出