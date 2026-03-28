アメリカとイスラエルがイランに攻撃を開始して28日で1か月です。イランの高官は27日、攻撃と同時に協議を呼びかけるというアメリカの行動は「容認できない」と述べていて、和平交渉の進展は、見通せない状況が続いています。27日、イランの高官がロイター通信の取材に応じ、アメリカがイランへの攻撃を行いながら、同時に協議を呼びかけるという行動は「容認できない」と述べました。27日にも産業施設や核関連施設への攻撃があっ