アメリカとイランの戦闘終結にむけた協議をめぐって、ドイツのワーデフール外相は27日、地元のラジオ番組に出演し、「アメリカとイランとの協議について直接会談を行う準備が進められていて、近いうちにパキスタンで開催される見込みだ」と話しました。ただ、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は「アメリカはイラン側の返答待っている状態」と伝えていて、協議の行方は依然不透明です。